Çin\'de Mart Ayında Otomobil Üretimi ve Satışları Artış Gösterdi

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'de otomobil üretimi ve satışları mart ayında bir önceki aya kıyasla keskin bir artış gösterdi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, mart ayında otomobil üretimi yüzde 74,4 artarak 2,92 milyon adede, satışlar ise yüzde 69,6 artışla 2,9 milyon adede yükseldi.
Yeni enerjili araçların (NEV) üretimi 1,23 milyon adet, satışları ise 1,25 milyon adet olarak gerçekleşti.
