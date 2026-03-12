Çin\'de Orman ve Çayır Alanı Artıyor

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'de yeşillendirme çalışmaları sayesinde orman ve çayır örtüsü oranı yüzde 56'yı aştı.

Çin Ulusal Yeşillendirme Komisyonu'nun perşembe günü yayımladığı rapora göre, 2025 yılında ülkedeki ağaçlandırma alanları 3,56 milyon hektarı aşarken, yaklaşık 4,93 milyon hektar bozulmuş çayır da restore edildi.

Raporda, ülkedeki orman örtüsü oranının yüzde 25,09'a ulaştığı ve orman serveti hacminin toplamda yaklaşık 20,99 milyar metreküp olduğu belirtildi.

Geçen yıl ormancılık ve çayır sektörünün üretim değeri yaklaşık 11 trilyon yuan (yaklaşık 1,6 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Raporda ayrıca ekoturizmin popülerliğini sürdürdüğü ve 2025 yılında bu kapsamda 3 milyardan fazla seyahat gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çin, perşembe günü 48. Ulusal Ağaç Dikme Günü'nü kutladı.