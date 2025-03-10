Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 79 Yıla Çıktı - Son Dakika
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Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 79 Yıla Çıktı

Çin, ortalama yaşam süresini 2024'te 79 yıla çıkararak sağlık hedeflerine ulaştı.

10.03.2025 13:34
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BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, Çin'de ortalama yaşam süresinin 2024 yılında 79 yıla yükseldiğini söyledi.

Lei, pazar günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında Çin'deki ortalama yaşam süresinin 2023 yılına göre 0,4 yıl arttığını belirterek, böylece 14. Beş Yıllık Plan dahilinde 2021-2025 dönemi için ulusal sağlık planında belirlenen ortalama yaşam süresini yükseltme hedefine planlanandan önce ulaşıldığını ifade etti.

Plana göre Çin, 2021-2025 döneminin sonuna kadar 2020'deki ortalama yaşam süresini yaklaşık bir yıl artırmayı hedefliyor.

Çin'deki ortalama yaşam süresinin 2024'te üst-orta gelir dilimindeki 53 ülke arasında 4., G20 ülkeleri arasında ise 10. sırada yer aldığını belirten Lei, yüksek gelir dilimindeki 21 ülkenin de geride bırakıldığını kaydetti.

Lei, Sağlıklı Çin inisiyatifi gibi sağlığa öncelik veren bir dizi stratejinin yanı sıra Çin halkının sağlıklı yaşam tarzı ve geleneksel kültürünün bu yükselişte rolü olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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