Çin'de otoyol göçüğünde 24 kişi hayatını kaybetti

Güncel

GUANGZHOU, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir otoyolda Çarşamba günü erken saatlerde meydana gelen göçüğe 20 aracın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Guandong eyaletinde bulunan Meizhou kenti yetkilileri, hastanede tedavi gören 30 yaralının ise hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Yetkililer, Göçüğün Meizhou kentinde bulunan Meizhou-Dabu otoyolunun bir bölümünde saat 02.10 civarında meydana geldiğini belirtti. Çöken bölümün, 17,9 metre uzunluğunda olduğu ve 184,3 metrekarelik bir alanı kapsadığı bildirildi.

Havadan çekilen fotoğraflarda, otoyolun bir tarafının çöktüğü ve araçların aşağı yuvarlandığı görülüyor.

Yetkililer, kazaya büyük araçların ya da tehlikeli kimyasal madde taşıyan araçların karışmadığını açıkladı.