Çin\'de Otoyol Köprüsü Çöktü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

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Xİ'AN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekipleri ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yerel yetkililerin Pazar akşamı yaptığı açıklamada, kayıpları aramak üzere toplam 1.630 profesyonel kurtarma görevlisi, 205 araç, 63 tekne ve özel eğitimli 6 köpeğin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Cuma günü saat 20.40 sularında şiddetli yağmur fırtınasının tetiklediği selin ardından Yanping köyündeki 2 No'lu köprünün 40 metrelik bölümünün yıkılması sonucu 20'den fazla araç Jinqian Nehri'ne uçmuştu.