Çin\'de Renkli Pirinç Festivali

ÇEKİM TARİHİ: 7 Temmuz 2024
KONUM: Kunming, Çin
1. Renkli pirinç yemeklerinden çeşitli görüntüler
2. Festivali kutlayan insanların çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Maguan ilçesinde düzenlenen bir festivalde, yerel etnik Zhuang halkı renkli pirinçleri çeşitli zarif desenlerde düzenleyerek gözler için bir ziyafet oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)
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