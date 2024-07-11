Çin'de Renkli Pirinç Festivali - Son Dakika
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Çin'de Renkli Pirinç Festivali

Çin\'de Renkli Pirinç Festivali

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Maguan ilçesinde düzenlenen bir festivalde, yerel etnik Zhuang halkı renkli pirinçleri çeşitli zarif desenlerde düzenleyerek gözler için bir ziyafet oluşturdu.

11.07.2024 14:02
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ÇEKİM TARİHİ: 7 Temmuz 2024

KONUM: Kunming, Çin

1. Renkli pirinç yemeklerinden çeşitli görüntüler

2. Festivali kutlayan insanların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Maguan ilçesinde düzenlenen bir festivalde, yerel etnik Zhuang halkı renkli pirinçleri çeşitli zarif desenlerde düzenleyerek gözler için bir ziyafet oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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