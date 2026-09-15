Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında yüzde 7,2 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında yüzde 7,2 azaldı

Çin\'de sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında yüzde 7,2 azaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 düşüş gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre toplam yatırım 29,3 trilyon yuan oldu; emlak yatırımları hariç tutulduğunda düşüş yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında düşüş sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 29,3 trilyon yuan (yaklaşık 4,33 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları ilk sekiz ayda yüzde 4,2 oranında azaldı. Fikri mülkiyet ürünlerine yapılan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artış sergiledi. Söz konusu dönemde bilgi hizmetleri sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 22,7, havacılık ve uzay aracı imalatı yatırımları yüzde 14,9, elektronik ve iletişim ekipmanları imalatı yatırımları ise yüzde 6,9 arttı.

Sektörel dağılıma bakıldığında, birincil sektördeki yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4, ikincil sektör yatırımları yüzde 2,9 ve üçüncül sektör yatırımları yüzde 9,9 oranında azaldı.

Altyapı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4, imalat yatırımları yüzde 2,3 ve gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 19,9 oranında düşüş gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında yüzde 7,2 azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:04:57. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında yüzde 7,2 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement