Çin'de Sağlıklı Yaşam Turizmi Yükseliyor - Son Dakika
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Çin'de Sağlıklı Yaşam Turizmi Yükseliyor

Çin\'de Sağlıklı Yaşam Turizmi Yükseliyor

Çin'de insanlar, kalabalık gezilerden ziyade huzurlu ve sağlıklı yaşam turizmini tercih ediyor.

16.05.2025 05:20
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TAİYUAN, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de kalabalıklarla boğuşmaktan ve bir seyahatten diğerine koşuşturmaktan yorgun düşen çok sayıda insan, selfi çubuklarıyla kent turlarına katılmaktansa daha huzurlu kaçamakları tercih ediyor. Son İşçi Bayramı tatili sırasında geleneksel gezilere karşı ferahlatıcı bir alternatif olarak ortaya çıkan "sağlıklı yaşam turizmi" dinlenme, yeniden canlanma ve koşuşturmaya ara verme imkanı sunuyor.

Sağlıklı yaşam turizmini tercih edenlerden biri de Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinde yaşayan Zhang. Bir listeye doluşturulan ilgi çekici yerleri ziyaret etmek için koşuşturmak yerine Zhang ve ailesi de, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinin ormanlarla kaplı dağlarına kurulmuş sakin bir sağlıklı yaşam merkezine çekilmiş. Zhang, bu tercihi yaparken hiç de zorlanmadıklarını söylüyor.

"Tatilden döndüğümüzde tatile çıktığımız güne göre daha yorgun oluyorduk. Oysa şimdi enerji dolu hissediyoruz" ifadelerini kullanan Zhang, "Hava, ağaçlar, huzur... ihtiyacımız olan şey tam da buydu" diyor.

Zhang'la aynı düşünceleri paylaşan birçok insan var. Çin nüfusunun yaşlanması, sağlık farkındalığının artması ve daha anlamlı seyahat talebinin büyümesiyle sağlıklı hayat turizmi, ülkede en hızlı artan trendler arasına girmiş durumda.

Kaplıcalarıyla ünlü Afyon ve Yalova gibi Çin'de de zengin sağlıklı yaşam turizmi kaynakları bulunuyor. Bunlara örnek olarak Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Tengchong kentindeki jeotermal noktalar, Jiangxi ve Jilin eyaletlerindeki orman terapisi alanları ve geleneksel Çin tıbbıyla ön plana çıkan sağlık merkezleri verilebilir.

Bu trendin güçlenmesinde ulusal düzeyde uygulanan politikaların oynadığı rol de yadsınamaz. 2016 yılında Çin Devlet Konseyi'nin başlattığı "2030 Sağlıklı Çin" girişiminde sağlık ile turizmi birleştiren yenilikçi model çağrısı yapılıyordu. Ülke, 2025'in başları itibarıyla 3,39 milyon sağlıklı yaşamla ilgili işletmeye ev sahipliği yapıyor. Bu işletmelerin 173.000'inden fazlası ilk çeyrekte kuruldu.

Çin'deki sağlıklı yaşam turizmi, kaplıca ve orman yürüyüşlerinin ötesine geçmiş durumda. Artık geleneksel Çin tıbbı, meditasyona yönelik inziva yerleri, ruhsal rahatlama programları ve spor rehabilitasyon kampları da sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

Shanxi eyaletindeki Wolong Körfezi Tatil Merkezi'nin konukları, geleneksel Çin tıbbı konusunda dersler alabiliyor, şifalı bitki bahçelerinde gezintiye çıkabiliyor ve kökleri asırlık Çin felsefesine uzanan sağlıklı yaşam uygulamalarını deneyebiliyor. Merkeze sadece Çin'den değil, aynı zamanda ABD, Avrupa ve Güneydoğu Asya'dan da konuklar geliyor.

ABD'den gelen bir konuk, "Çin'in sağlıklı yaşam kültürünü deneyimlemek benim için ufuk açıcı oldu. Burada söz konusu olan sadece dinlenmek değil bu, aynı zamanda denge ve uzun yaşama doğru kültürel bir yolculuk" diyor.

Sağlıklı yaşam trendini yakalayan turizm adresleri arasında "uzun yaşam merkezi" olarak bilinen Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Boma ilçesi ve konukların aile yanında konuklama imkanı bulduğu ve temiz hava, sağlıklı yemekler ve kırsalda huzurlu vakit geçirmenin keyfini çıkarabildiği Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Mogan Dağı da yer alıyor.

Uzmanlar, orta yaş ve üzeri yetişkinlerce daha fazla tercih edilse de daha genç Çinlilerin de giderek daha fazla oranlarda dijital detoks, sağlık kaçamakları ve ekolojik bilinçle öne çıkan farkındalık deneyimi için sağlıklı yaşam yolculuklarına yöneldiğini söylüyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Kültür, Sağlık, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Sağlıklı Yaşam Turizmi Yükseliyor - Son Dakika

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