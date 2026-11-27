BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'de belirli büyüklüğün üzerindeki sanayi şirketlerinin karları, yeni büyüme faktörlerinin ivme kazanmasıyla yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, büyüme oranı ocak-eylül dönemine kıyasla 0,5 yüzde puan hızlandı. Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artan karlar, eylül ayına kıyasla 5,7 yüzde puan ivme kaydetti.

Sektörel dağılıma bakıldığında, madencilikte karlar yüzde 38,8 ve imalatta yüzde 17,5 artarken, elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su hizmetlerinin üretim ve arzında ise yüzde 14,8 düştü.

Elektronik sektörü, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artan karıyla öne çıkan itici güç oldu. Sektör, yapay zeka işlem gücüne yönelik artan talebin bellek çipleri ve ilgili imalattaki karları artırmasıyla, genel sanayi karlarındaki büyümeye 9,7 puan katkı sağladı. Bilgisayar üretiminde, üreticilerin karı yüzde 410, bilgisayar çevre birimi üreticilerinin karı ise yüzde 200 artış sergiledi.

Yüksek teknolojili imalat sektörünün karları da dikkat çekti. Kar oranı yılın ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,9 artarak, genel sanayi büyümesini 34,9 puan geride bıraktı. Akıllı bilgi işlem merkezlerinin büyük ölçekli inşaat faaliyetleri sayesinde fiber optik kablo üreticilerinin karı yüzde 670, optik kablo üreticilerinin karı ise yüzde 150 artış gösterdi.

Faaliyet gelirine ilişkin kar marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,45 yüzde puan artışla yüzde 5,69 olarak kayda geçti.