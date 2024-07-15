Çin'de Sanayi Üretimi Haziran Ayında İstikrarlı Seyretti - Son Dakika
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Çin'de Sanayi Üretimi Haziran Ayında İstikrarlı Seyretti

Çin'de sanayi güncellemesi ve kaliteli yeni üretici güçlerin ilerlemeye devam etmesiyle, sanayi üretimindeki büyüme Haziran ayında istikrarlı seyretti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 arttı. Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,42 oranında hafif artış sergilerken, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 büyüdü. Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

15.07.2024 11:08
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BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de sanayi güncellemesi ve kaliteli yeni üretici güçlerin ilerlemeye devam etmesiyle, sanayi üretimindeki büyüme Haziran ayında istikrarlı seyretti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 arttı.

Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,42 oranında hafif artış sergilerken, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 büyüdü.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Dağılıma bakıldığında, genel sanayi üretiminin üçte birini oluşturan ekipman imalat sektöründeki üretim, yılın ilk yarısında yüzde 7,8 arttı.

NBS'ye göre, yılın ilk yarısında yüzde 8,7 üretim artışı sergileyen yüksek teknoloji sektörü de güçlü büyüme kaydetti.

Ülkede yılın ilk altı ayında servis robotları üretimi yüzde 22,8, akıllı telefon üretimi yüzde 11,8 ve yeni enerjili araç üretimi ise yüzde 34,3 arttı.

NBS yetkilisi Tang Weiwei, yılın ilk yarısında ülkede sanayi üretiminin artan ivmeyle istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Tang, "Yurtdışındaki karmaşık ve zorlu durum ile yurtiçindeki yetersiz etkin talep" dahil olmak üzere, sanayi sektörlerinin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında uyarıda bulundu.

Pazartesi günü açıklanan veriler ayrıca, 2024'ün ilk yarısında Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını gösterdi. GSYİH, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 büyüdü.

Kaynak: Xinhua

Üretim, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Sanayi Üretimi Haziran Ayında İstikrarlı Seyretti - Son Dakika

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