Çin'de Sel Felaketi: 3 Ölü, 19 Kayıp

24.05.2026 20:08
Çongçing ilinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde meydana gelen selde 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, dün gece başlayan ve bu sabaha kadar devam eden sağanak ilin birçok bölgesinde sellere yol açtı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada Yongçuan ilçesinde sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişiden ise halen haber alınamadığı belirtildi.

Seller nedeniyle Yongçuan ilçesinde 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye alarm ilan edildi.

Yoğun sağanak nedeniyle 22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesinin tehlike eşiğini aştığı ilde arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları yürütülüyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması dahil afet giderme çalışmalarına destek olmak üzere bir çalışma ekibini bölgeye gönderdi.

Kaynak: AA

