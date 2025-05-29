NANNİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin dağlık kesiminde meydana gelen selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yerel yetkililerden perşembe günü yapılan açıklamada son kayıp kişinin cansız bedenin çarşamba günü saat 14.30 sularında nehrin yaklaşık 25 kilometre aşağısında sudan çıkarıldığı ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin DNA testleriyle doğrulandığı belirtildi.
Cuma günü sabah saatlerinde Longsheng ilçesine bağlı Sanshe köyünü vuran selde 8 kişi kaybolmuştu.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Sel Felaketi: 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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