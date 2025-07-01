Çin'de Sel Felaketi: 9 Ölü, On Binlerce Tahliye

Çin'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkisini gösteren yağışların yol açtığı su baskınları özellikle Henan, Hubei ve Guizhou eyaletlerinde can kaybı ve ciddi maddi hasara yol açtı.

Sellerde ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken, bahsi geçen 3 eyalette toplam 8 kişinin kaybolduğu bildirildi. Sellerden etkilenen bölgelerde yaşayan on binlerce kişi de güvenli alanlara tahliye edildi.

Hubei eyaleti yetkilileri, yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesine ve toplu taşıma seferlerinin askıya alınmasına yönelik karar aldı.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada da ülkenin orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların hafta boyunca süreceği uyarısında bulunuldu.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi için de ani sel baskınları uyarısı yapan yetkililer, ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda da halktan, şiddetli yağışlara karşı hazırlıklı olunmasını istedi.