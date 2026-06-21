Çin'de Sel Uyarısı Artırıldı - Son Dakika
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Çin'de Sel Uyarısı Artırıldı

21.06.2026 21:51
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Çin'in güneyinde beklenen yoğun yağışlar için acil durum tedbirleri artırıldı. Çamur akıntıları ve taşkın riski var.

Çin'de ülkenin güney ve güneybatı bölgelerini etkileyen mevsimsel cephe yağışlarının yol açabileceği sel ve afetlere karşı tedbirlerin artırılması uyarısı yapıldı.

Xinhua'nın haberine göre, Devlet Sel Kontrol Merkezi ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı koordinasyonunda Su Kaynakları Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Meteoroloji İdaresi yetkililerinin katıldığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 21-26 Haziran'da yoğun cephe yağışlarının yer yer şiddetli sağanaklarla ülkenin güney ve güneybatısında, Yangzı ile Huay nehirleri arasında, Cianghan Ovası ile Yangzı Nehri'nin güney bölgelerinde etkili olacağı belirtildi.

Bu bölgelerde sağanakların dağlık bölgelerde çamur akıntılarına, toprak kaymalarına, orta ve küçük boyutlu nehirlerin taşmasına ve şehirlerde kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, yerel otoritelerin erken uyarı çalışmalarını hızlandırması ve acil durum tedbirlerini zamanında alması istendi.

Açıklamada dağlık bölgelerde çamur akıntıları, toprak kaymaları, nehir taşkınları ve ekili alanlardaki su baskınlarını önlemeye öncelik verilmesi ve riskli bölgelerde yaşayanların zamanında tahliye edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Ciangsu, Anhui, Ciangşi, Hubey, Hunan ve Guicou eyaletleri, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ile Çongçing ili için 4. seviye sel kontrol acil durum uyarısı sürdürülürken Cıciang, Guangdong ve Yünnan eyaletlerinde bu uyarı kaldırıldı.

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye, en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'de Sel Uyarısı Artırıldı - Son Dakika

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