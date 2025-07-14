BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Son günlerde Çin'in bazı eyalet ve bölgelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgaları, serinlik arayışına yönelik sektörlerde ekonomik hareketliliği beraberinde getirdi. Ziyaretçiler, Çin'in farklı doğal manzara alanlarında çeşitli aktivitelere katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Sıcak Hava Dalgalanması Ekonomiyi Canlandırdı - Son Dakika
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