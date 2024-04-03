Çin'de şiddetli hava olayları ve dolu fırtınaları: 7 ölü

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NANCHANG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde Pazar gününden bu yana etkili olan dolu fırtınaları ve şiddetli konvektif hava olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Jiangxi Eyaleti Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla hava durumundan kaynaklanan afetten, eyaletin merkezi Nanchang da dahil olmak üzere 9 kentteki 54 ilçede 93.000 kişi etkilendi.

Şiddetli hava olayları yüzünden 5.700 hektar ürün zarar görürken 12 ailenin evi çöktü ve 80 ailenin evi ciddi şekilde hasar aldı. İlk değerlendirmelere göre afetin neden olduğu doğrudan ekonomik zararın 150 milyon yuana (yaklaşık 21,1 milyon ABD doları) ulaştığı tahmin ediliyor.

Eyalet merkezi, Salı günü saat 22.00 itibarıyla 3. seviye sel kontrolü acil durum müdahalesi ilan ederek, ciddi hava olayları kaynaklı ırmak taşma riskine karşı uyarıda bulundu.

Eyalet Meteoroloji Dairesi, halkı hava olayları devam ederken dışarı çıkmamaya ve aşırı yağış durumunda su yolları, alt geçitler ve diğer durgun su alanlarına girmemeye çağıran uyarılar yayımladı.