NANCHANG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde Pazar gününden bu yana etkili olan dolu fırtınaları ve şiddetli konvektif hava olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Jiangxi Eyaleti Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla hava durumundan kaynaklanan afetten, eyaletin merkezi Nanchang da dahil olmak üzere 9 kentteki 54 ilçede 93.000 kişi etkilendi.
Şiddetli hava olayları yüzünden 5.700 hektar ürün zarar görürken 12 ailenin evi çöktü ve 80 ailenin evi ciddi şekilde hasar aldı. İlk değerlendirmelere göre afetin neden olduğu doğrudan ekonomik zararın 150 milyon yuana (yaklaşık 21,1 milyon ABD doları) ulaştığı tahmin ediliyor.
Eyalet merkezi, Salı günü saat 22.00 itibarıyla 3. seviye sel kontrolü acil durum müdahalesi ilan ederek, ciddi hava olayları kaynaklı ırmak taşma riskine karşı uyarıda bulundu.
Eyalet Meteoroloji Dairesi, halkı hava olayları devam ederken dışarı çıkmamaya ve aşırı yağış durumunda su yolları, alt geçitler ve diğer durgun su alanlarına girmemeye çağıran uyarılar yayımladı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de şiddetli hava olayları ve dolu fırtınaları: 7 ölü - Son Dakika
Avcılar'da bir özel halk otobüsü şoförü, önünde yaşanan kaza sonrası kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün içerisine kadar giren saldırganlar, şoför Tahir Atakum'u tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.
Çin'in Taiwan bölgesindeki Hualien kenti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışmaları sürüyor.
Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte otizmli çocuklar güzel bir gün geçirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?