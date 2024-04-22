Çin\'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 11 Kişi Kayboldu

GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin birçok bölgesinde son günlerde etkili olan aralıksız şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 11 kişi kayboldu.
Eyaletin acil durum yönetim departmanı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Kaybolan kişilerden altısının Shaoguan kentine bağlı Jiangwan kasabasından, beşinin ise Qingyuan şehrine bağlı Dalong köyünden olduğu bildirildi.
Son günlerde görülen şiddetli yağışlar Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou gibi birçok kenti etkileyerek evlerin hasar görmesine, yolların kapanmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.
Departman, eyalet genelinde toplam 53.741 kişinin başka yerlere tahliye edildiğini ve 12.256 kişinin ivedilikle yeniden yerleştirildiğini kaydetti.
Yağışlar sonucunda şu ana kadar 36 ev çöktü, 48 ev ağır hasar gördü ve yaklaşık 140,6 milyon yuan (yaklaşık 19,8 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik kayıp meydana geldi.
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