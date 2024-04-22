Çin\'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 25.800 Kişi Tahliye Edildi

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GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde birçok bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 25.800 kişi acilen başka bölgelere yerleştirilirken, şu ana kadar 110.000 kişi başka bölgelere tahliye edildi.

Eyalet acil durum departmanının Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Beijiang Nehri'nin ana kolunda şiddetli ve aralıksız sağanak yağış nedeniyle taşkınlar bildirilirken, çok sayıda yerel hidroloji istasyonu ise su seviyelerinin uyarı eşiğini aştığını bildirdi. Departman, Pazartesi günü sabah 09.00'da nehrin ana kolunda selin zirveye ulaştığını belirtti.

Guangdong eyaleti 16 Nisan'dan bu yana şiddetli sağanak yağışla boğuşuyor. Shaoguan kentinin Qujiang ilçesine bağlı Luokeng kasabasında toplam 585,2 milimetreye varan maksimum yağış kaydedildi. Eyalet genelinde şu ana kadar 45 nehir ve 66 hidroloji istasyonunda su seviyesinin uyarı eşiğini aştığı tespit edildi.