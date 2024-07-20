Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Köprü Çöktü, 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlardan dolayı bir otoyoldaki köprünün kısmen çökmesi sonucu 11 kişi öldü.

Xinhua ajansının haberine göre, Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle bölgede yer alan bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü.

Çökme sonucu birçok aracın nehre düştüğü, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.