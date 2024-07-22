ÇEKİM TARİHİ: 21 Temmuz 2024
KONUM: Taiyuan, Çin
1. Sular altında kalan yolun çeşitli görüntüleri
2. Sel sularında mahsur kalan insanları kurtaran itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri
Çin'in Shanxi eyaletinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son zamanlarda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı şehirlerin iç kesimlerinde su baskınları yaşanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel Felaketi - Son Dakika
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