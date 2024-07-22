Çin\'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel Felaketi

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ÇEKİM TARİHİ: 21 Temmuz 2024

KONUM: Taiyuan, Çin

1. Sular altında kalan yolun çeşitli görüntüleri

2. Sel sularında mahsur kalan insanları kurtaran itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Shanxi eyaletinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son zamanlarda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı şehirlerin iç kesimlerinde su baskınları yaşanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'den bildiriyor. (XHTV)