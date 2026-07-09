Çin'de Tayfun Alarmı - Son Dakika
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Çin'de Tayfun Alarmı

09.07.2026 16:05
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Zhejiang ve Fujian'da Bavi Tayfunu için 4. seviye acil durum müdahalesi başlatıldı.

HANGZHOU, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde insansız bir deniz aracıyla demiryolu köprüsünü inceleyen demiryolu işçileri, 9 Temmuz 2026.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi çarşamba günü, Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde sel kontrolü ve tayfun önleme amacıyla 4. seviye acil durum müdahalesini devreye soktu.

Saatte yaklaşık 15 ila 20 kilometre hızla batıya doğru ilerledikten sonra kuzeybatıya yönelmesi beklenen Bavi Tayfunu'nun, cumartesi gecesi Fujian eyaletinin Fuqing kenti ile Zhejiang eyaletinin Wenling kenti arasındaki kıyı şeridinde, tayfun veya şiddetli tayfun kategorisinde karaya çıkabileceği tahmin ediliyor. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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