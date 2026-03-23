Çin\'de Teknolojik İlerleme ve Pazar Fırsatları Vurgusu

23.03.2026 15:28
Çin Başbakanı Li Qiang, küresel ticaretin sağlıklı rekabetle korunması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, açıklık ve teknolojik ilerleme yoluyla yeni pazar fırsatları yaratmanın ve sağlıklı ve adil rekabet aracılığıyla küresel pazar düzenini korumanın önemini vurguladı.

Li pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Kalkınma Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in yüksek kaliteli kalkınması ve istikrarlı ekonomik büyümesinin dünyaya fırsatlar sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Dünyanın derin ve karmaşık değişimlerden geçtiğini belirten Li, çok sayıda eğilimin iç içe geçerek birbiriyle etkileşim ve rekabet içinde olduğunu ifade etti.

Pazarın giderek kıt bir kaynak haline geldiğini, ancak sürekli genişletilebileceğini belirten Li, "Korumacılık çözüm değildir. Açıklık ve öncü girişimcilik ruhunu korumalı, serbest ticareti genişletmeli ve inovasyonu aktif şekilde teşvik etmeliyiz" dedi.

Çin'in ithalat ve ihracatının, kurallara dayalı bir çerçeve dahilinde yürütülen adil ticarete örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Li, yüksek standartlı dışa açılımı kararlılıkla ilerleteceklerini, yurtdışından daha fazla miktarda yüksek kaliteli mal ithal edeceklerini, optimize edilmiş ve dengeli ticaretin gelişimini teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışacaklarını ve küresel ekonomiyi birlikte büyüteceklerini ifade etti.

Kalkınmanın kaçınılmaz olarak rekabet içerdiğini belirten Li, sağlıklı rekabet ve işbirliğinin karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Li, "Kuralsız ve rasyonel olmayan rekabete karşıyız. Ancak piyasa ekonomisi koşullarında sağlıklı rekabet, kalkınmaya daha güçlü bir ivme kazandırır" dedi.

Li, Çin'in adil ve düzenli bir piyasa ortamını korumayı, tüm taraflarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğini birlikte teşvik etmeyi sürdüreceğini söyledi.

İlerleyen dönemin halen zorlu olduğuna, ancak daha parlak bir geleceğin giderek daha ulaşılabilir hale geldiğini belirten Li, güvenin korunması, sorumluluk üstlenilmesi ve somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Li, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye odaklanacaklarını, istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürmeye çalışacaklarını, sağlıklı bir iş ortamını geliştirmeye devam edeceklerini, yabancı sermayeli işletmelere ulusal muamele ilkesini tam olarak uygulayacaklarını ve tüm ülkelerden şirketlerin Çin'de güvenle faaliyet gösterip potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmesini sağlayacaklarını söyledi.

2026 Çin Kalkınma Forumu'nun açılış törenine yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 750 iş dünyası temsilcisi katıldı. Foruma Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
