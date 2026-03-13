Çin'de Teknolojik İnovasyon Güçlü İvme Kazandı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'de teknolojik inovasyon 2026'nın ilk iki ayında güçlü bir ivme sergiledi.

Devlet Vergi İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, ocak ve şubat aylarında yüksek teknoloji sektörlerinin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1, araştırma ve teknik hizmetler sektörünün satış gelirleriyse yüzde 23,6 arttı.

Verilere göre söz konusu iki aylık dönemde dijital ve reel ekonomilerin entegrasyonunda da hızlı bir ilerleme kaydedildi. Özellikle Çinli işletmelerin dijital teknoloji alımlarına yönelik harcamalarında söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış görüldü.

Beijing'deki Merkezi Finans ve Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Chen Binkai, verilerin, Çin'in inovasyon odaklı gelişimine yönelik içsel dinamiklerin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurguladığını söyledi.