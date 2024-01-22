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Çin'de Toprak Kayması Sonucu 47 Kişi Göçük Altında Kaldı - Son Dakika
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Çin'de Toprak Kayması Sonucu 47 Kişi Göçük Altında Kaldı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında Zhenxiong ilçesine bağlı Tangfang kasabasındaki Liangshui köyünde 47 kişi göçük altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin\'de Toprak Kayması Sonucu 47 Kişi Göçük Altında Kaldı
22.01.2024 - 09:33,
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ÇEKİM TARİHİ: 22 Ocak 2024

Zhenxiong ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 47 kişi göçük altında kaldı.

Zhenxiong ilçesi tanıtım departmanına göre toprak kayması sabah 05.51'de ilçeye bağlı Tangfang kasabasındaki Liangshui köyünde meydana geldi.

Afette kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhenxiong ilçesinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de Toprak Kayması Sonucu 47 Kişi Göçük Altında Kaldı - Son Dakika
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