BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. TÜFE rakamları Ocak ayındaki yüzde 0,8'lik düşüşü geri çevirdi.
Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Cumartesi günü yaptığı açıklamada, TÜFE'nin Şubat'ta aylık bazda yüzde 1 artarak Ocak ayına göre 0,7 yüzde puan büyüdüğünü belirtti.
NBS istatistikçisi Dong Lijuan, TÜFE'deki artışı, bu yıl Şubat ayına denk gelen Bahar Bayramı tatili sırasında artan talebe bağladı.
NBS'ye göre gıda fiyatları Şubat ayında önceki aya göre yüzde 3,3 artarak Ocak ayına kıyasla 2,9 yüzde puan yükseldi.
Taze sebze fiyatları önceki aya göre yüzde 12,7, temel besin maddesi domuz eti yüzde 7,2, deniz ürünleri yüzde 6,2 ve taze meyve fiyatları yüzde 4,3 arttı.
Bir önceki ay yüzde 0,2 oranında artan gıda dışı fiyatlar aylık bazda yüzde 0,5 oranında yükselirken, uçak bileti, araç kiralama, turizm, sinema ve tiyatro fiyatları yüzde 12,5 ile 23 arasında değişen oranlarda arttı.
NBS'ye göre, gıda ve enerji fiyatlarının çıkarılmasıyla elde edilen çekirdek TÜFE, Şubat ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de TÜFE Şubat Ayında Yüzde 0,7 Arttı - Son Dakika
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