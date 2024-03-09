Çin'de TÜFE Şubat Ayında Yüzde 0,7 Arttı

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Vatandaşları Memnun Etti

Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar uygun olunca vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, en uygun ve en ucuz ürünleri alabilmek için mücadele etti. Salatalık, havuç, marul, biber, domates, patlıcan, patates, soğan, elma, ıspanak ve portakal gibi ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.