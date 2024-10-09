Çin'de Turizm Artışı

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taizhou kentinde bulunan Jiangyan bölgesindeki Qinhu Ulusal Sulak Alan Parkı'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 8 Ekim 2024.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Çin'de Pazartesi günü sona eren 7 günlük Ulusal Gün tatilinde seyahat eden yerli turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 765 milyona ulaştı. (Fotoğraf: Zhou Shegen/Xinhua)
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