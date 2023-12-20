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Çin'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı - Son Dakika
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Çin'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı

Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Tsinghua Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Enstitüsü'nde, öğrencilerin kampüse 2,6 kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinden sipariş ettikleri yiyecek ve içecekler dronelarla teslim ediliyor.

Çin\'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı
20.12.2023 - 11:23,
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SHENZHEN, 20 Aralık (Xinhua) -- Üniversitede ilk kez dronelarla yemek teslim hizmeti, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Tsinghua Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Enstitüsü'nde resmen başladı. Öğrenciler, kampüse 2,6 kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinden sipariş ettikleri yiyecek ve içecekleri dronelarla teslim alabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı - Son Dakika
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