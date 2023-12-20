Çin\'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı

SHENZHEN, 20 Aralık (Xinhua) -- Üniversitede ilk kez dronelarla yemek teslim hizmeti, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Tsinghua Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Enstitüsü'nde resmen başladı. Öğrenciler, kampüse 2,6 kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinden sipariş ettikleri yiyecek ve içecekleri dronelarla teslim alabiliyor.