Çin'de Üretici Fiyatları Nisan Ayında Düştü

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BEİJİNG, 1 1 Mayıs (Xinhua) -- Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cumartesi açıklanan veriler, Nisan rakamlarının Mart ayındaki yüzde 2,8 düşüşe kıyasla daraldığını gösterdi. Buna göre ÜFE aylık bazda yüzde 0,2 daralırken, bir ay önceki yüzde 0,1 oranındaki düşüşün üzerine çıktı.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, Nisan ayında sanayi üretiminin toparlanmaya devam ettiğini ancak bazı sektörlerdeki talebin geçici bir düşüş yaşadığını belirtti.

Uluslararası fiyat artışının petrol ve demir dışı metallerle ilgili sektörlerde yurtiçi fiyatları artırmasıyla başlıca sektörler arasında petrol ve doğalgaz çıkarma sektörünün ÜFE'si bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarken, petrol, kömür ve diğer yakıt işleme sektörlerinin ÜFE'si bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Kömür arzının yeterli olması ve termal kömüre olan talebin mevsimsel bir düşüş göstermesi, kömür madenciliği ve yıkama sektörünün ÜFE'sinin Nisan ayında aylık bazda yüzde 3 azalmasına neden oldu.

Dong'a göre, geçen yılki fiyat hareketlerinin taşınma etkisi geçen ay ÜFE'deki yıllık düşüşü 1,8 yüzde puan aşağı çekti.

NBS verilerine göre, Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış gösterdi.