HEFEİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huainan şehrinde bulunan Wangwei köyündeki bir evde çıkan yangında yedi kişi öldü, iki kişi ise kayıp.
Yerel acil durum yönetim bürosuna göre, yangın Cumartesi günü sabah saat 5 sularında köylülerin kendi inşa ettiği bir evde çıktı.
Yerel itfaiye ekipleri ile kamu güvenliği ve acil durum yönetimi departmanları arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Yangın: 7 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?