Çin'de Yangın: 7 Ölü, 2 Kayıp

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HEFEİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huainan şehrinde bulunan Wangwei köyündeki bir evde çıkan yangında yedi kişi öldü, iki kişi ise kayıp.

Yerel acil durum yönetim bürosuna göre, yangın Cumartesi günü sabah saat 5 sularında köylülerin kendi inşa ettiği bir evde çıktı.

Yerel itfaiye ekipleri ile kamu güvenliği ve acil durum yönetimi departmanları arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.