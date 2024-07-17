Çin'de Yaz Tatili Tren Yoğunluğu

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TİANJİN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bir treni temizleyen demiryolu personeli, 17 Temmuz 2024.

Çin'de üniversite öğrencilerinin yaz tatili için memleketlerine döndüğü, bununla birlikte aile ziyaretlerinin ve turistik gezilerin arttığı yaz sezonu, Çin'in demiryolu ulaşım sistemi için genellikle yoğun geçiyor. Bu yılın yaz seyahat yoğunluğu 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)