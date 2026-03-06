Çin'de Yeni İstihdam ve Yatırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Yeni İstihdam ve Yatırımlar

06.03.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026-2030 döneminde yıllık 10 milyon istihdam hedefliyor, 1 trilyon yuanlık yatırım fonu kuracak.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) boyunca yılda 10 milyondan fazla istihdam yaratmasının beklendiğini söyledi.

Zheng, cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu iki sektörün toplam değerinin söz konusu dönemde 40 trilyon yuanın (yaklaşık 5,8 trilyon ABD doları) üzerinde artmasının beklendiğini belirtti.

Girişim sermayesi yatırımlarının çıkış kanallarını daha da iyileştirmek ve sermaye devir etkinliğini artırmak amacıyla bu yıl ulusal düzeyde şirket birleşme ve alımlarına yönelik bir fon kuracaklarını kaydeden Zheng, bu fonun çeşitli kaynaklardan 1 trilyon yuan (yaklaşık 145 milyar ABD doları) tutarında yatırımı yönlendirmesi ve kaldıraç etkisi yaratmasının beklendiğini ifade etti.

Zheng, girişim sermayesi yatırımlarının çıkış kanallarını iyileştirmek ve sermaye devir etkinliğini artırmak amacıyla bu yıl ulusal düzeyde şirket birleşmeleri ve satın almalarına yönelik bir fon kuracaklarını söyledi. Fonun çeşitli kaynaklardan 1 trilyon yuan (yaklaşık 145 milyar ABD doları) tutarında yatırımı yönlendirmesi ve harekete geçirmesi bekleniyor.

Zheng ayrıca 15. Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplum temelli yaşlı bakım hizmeti kurum ve tesislerinin kapsama oranını yüzde 70'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Zheng ayrıca toplantıda, söz konusu dönemde 1.000 genel lise inşa etmeyi veya yenilemeyi ve 2 milyondan fazla yeni öğrenci kontenjanı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yeni İstihdam ve Yatırımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:48:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'de Yeni İstihdam ve Yatırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.