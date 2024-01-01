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Çin'de yeni yıl ışıltılı kutlamalarla karşılandı - Son Dakika
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Çin'de yeni yıl ışıltılı kutlamalarla karşılandı

Çin'de 2024 yılı renkli ve ışıltılı etkinliklerle karşılandı. Çinliler yeni yıla coşkuyla girdi. Başkent Pekin ve birçok kentte "2024" yılı renkli etkinliklerle kutlandı. Şanghay'daki Yuyuan Bahçesi'nde ejderha temasıyla asılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Guilin kentinde Yulong Nehri'nde ise sarı şemsiyelerle oluşturulan "altın ejderha" figürü havai fişek gösterisi eşliğinde geçit yaptı. Junlian bölgesinde de ateş yakılıp geleneksel dans gösterisi gerçekleştirilirken, Pekin'deki Shougang Parkı'nda toplanan binlerce kişi, konserler ve dans gösterileriyle yeni yılı karşıladı. Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te "Ejderha Yılı"na girecek olan ülkede kültürel merkezler ejderha figürleriyle süsleniyor.

Çin\'de yeni yıl ışıltılı kutlamalarla karşılandı
01.01.2024 - 23:12,
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- Çin'de yeni yıl ışıltılı kutlamalarla karşılandı

PEKİN - Çin'de 2024 yılı renkli ve ışıltılı etkinliklerle karşılandı.

Çinliler yeni yıla coşkuyla girdi. Başkent Pekin ve birçok kentte "2024" yılı renkli etkinliklerle kutlandı. Şanghay'daki Yuyuan Bahçesi'nde ejderha temasıyla asılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Guilin kentinde Yulong Nehri'nde ise sarı şemsiyelerle oluşturulan "altın ejderha" figürü havai fişek gösterisi eşliğinde geçit yaptı.

Junlian bölgesinde de ateş yakılıp geleneksel dans gösterisi gerçekleştirilirken, Pekin'deki Shougang Parkı'nda toplanan binlerce kişi, konserler ve dans gösterileriyle yeni yılı karşıladı.

Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te "Ejderha Yılı"na girecek olan ülkede kültürel merkezler ejderha figürleriyle süsleniyor.

Kaynak: İHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

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