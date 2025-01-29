Çin'de Yılan Yılı Kutlamaları başladı

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Çin, "Bahar Bayramı" olarak adlandırılan geleneksel Ay Yeni Yılı'nı kutlamalarla karşıladı.

Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 29 Ocak'ta "Ejderha Yılı"nı geride bırakarak "Yılan Yılı"na girdi.

Çin kültüründe dönüşümü ve yeniden doğumu sembolize eden, bilgelik, farkındalık ve merhamet getireceği kabul edilen Yılan Yılı'nın gelişi, farklı şehirlerde etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Yeni yılı karşılamak için caddeler ve sokaklar kırmızı renkli Çin fenerleriyle donatılırken alışveriş merkezleri, dükkanların ve apartmanların girişleri yılan figürleri ve yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle süslendi.

Çinliler, Bahar Bayramı arifesinde geleneksel akşam yemeğinde aile büyükleriyle bir araya geldi.

Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sılayırahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

Resmi verilere göre, bu yıl 14 Ocak-22 Şubat tarihlerini kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde yaklaşık 9 milyar seyahat yapılması bekleniyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Yılan Yılı

Çin astrolojisine göre Yılan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde altıncı yıla denk geliyor.

Yılan, Çin kültüründe ölümü ve yeniden doğuşu sembolize ediyor. Yılan Yılı'nda, yararsız eski alışkanlıkların terk edileceği, bilgeliği ve farkındalığı arttıracak bir dönüşüme girileceğine inanılıyor.

Yılan Yılı'nda doğan çocukların, derin düşünen, sakin tavırlı, tutumlu ve eyleme geçmeden önce durumu analiz eden bir kişiliğe sahip olacağı belirtiliyor.