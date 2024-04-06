Çin'deki 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 3,5 Milyonu Aştı - Son Dakika
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Çin'deki 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 3,5 Milyonu Aştı

Çin'de 5G baz istasyonlarının sayısı Şubat 2024 sonu itibarıyla 3,5 milyonu aşarak sanayide 5G teknolojisinin kullanımının yaygınlaşmasını ve dijital teknolojiler ile reel ekonominin entegrasyonunun hızla ilerlemesini sağlıyor. 5G teknolojileri Çin'deki 71 ana ekonomik kategoriye entegre edilmiş durumda ve bakanlık, dijital dönüşümü teşvik etmek ve yeni sanayileşmeyi hızlandırmak için AI Plus girişimini uygulamaya devam edeceğini belirtti.

06.04.2024 09:18
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BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı Şubat 2024 sonu itibarıyla 3,5 milyonu aştı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkede 5G istasyonlarının artmasıyla birlikte sanayide 5G teknolojisinin kullanımı yaygınlaşıyor ve dijital teknolojiler ile reel ekonominin entegrasyonu da hızla ilerliyor.

Dijital teknolojiler, akıllı madenlerden akıllı fabrika ve lojistiğe kadar çeşitli sektörlerde hızlı ve etkili şekilde uygulanıyor. Bakanlığın verilerine göre, 5G teknolojileri Çin'deki 71 ana ekonomik kategoriye entegre edilmiş durumda.

Bakanlık baş mühendisi Zhao Zhiguo, bakanlığın sanayideki dijital dönüşümü teşvik etmeye ve dijital teknolojilerden güç alan yeni sanayileşmeyi hızlandırmak için AI Plus (Yapay Zeka Artı) girişimini uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Zhao, daha fazla inovasyon ve olumlu sonuçlar elde etmek için 5G uygulamalarının daha geniş çaplı gelişimini teşvik etmek üzere çaba sarf edileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 3,5 Milyonu Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 3,5 Milyonu Aştı - Son Dakika
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