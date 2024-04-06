Çin'deki 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 3,5 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı Şubat 2024 sonu itibarıyla 3,5 milyonu aştı.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkede 5G istasyonlarının artmasıyla birlikte sanayide 5G teknolojisinin kullanımı yaygınlaşıyor ve dijital teknolojiler ile reel ekonominin entegrasyonu da hızla ilerliyor.
Dijital teknolojiler, akıllı madenlerden akıllı fabrika ve lojistiğe kadar çeşitli sektörlerde hızlı ve etkili şekilde uygulanıyor. Bakanlığın verilerine göre, 5G teknolojileri Çin'deki 71 ana ekonomik kategoriye entegre edilmiş durumda.
Bakanlık baş mühendisi Zhao Zhiguo, bakanlığın sanayideki dijital dönüşümü teşvik etmeye ve dijital teknolojilerden güç alan yeni sanayileşmeyi hızlandırmak için AI Plus (Yapay Zeka Artı) girişimini uygulamaya devam edeceğini söyledi.
Zhao, daha fazla inovasyon ve olumlu sonuçlar elde etmek için 5G uygulamalarının daha geniş çaplı gelişimini teşvik etmek üzere çaba sarf edileceğini belirtti.
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Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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