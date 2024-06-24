Çin'deki Akıllı Kömür Madeni Teknolojik Gelişmelerle Donatıldı - Son Dakika
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Çin'deki Akıllı Kömür Madeni Teknolojik Gelişmelerle Donatıldı

Çin\'deki Akıllı Kömür Madeni Teknolojik Gelişmelerle Donatıldı

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan 5G+ akıllı kömür madeni, son teknolojik ürünlerle donatıldı. Madende güvenliği sağlamak için kameralar kullanılırken, yapay zeka teknolojisi ve bakım robotları da işlemleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için kullanılıyor.

24.06.2024 17:50
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ÇEKİM TARİHİ: 23 Haziran 2024

Akıllı kömür madeninden çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki 5G+ akıllı kömür madeni son teknolojik ürünlerle donatıldı.

Kömür madeninde güvenliği sağlamak için birçok çalışma alanına kameralar yerleştirildi.

Madendeki işlemleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojisi ve bakım robotları da kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taiyuan kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Shanxi, Güvenlik, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Akıllı Kömür Madeni Teknolojik Gelişmelerle Donatıldı - Son Dakika

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