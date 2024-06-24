ÇEKİM TARİHİ: 23 Haziran 2024
Akıllı kömür madeninden çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki 5G+ akıllı kömür madeni son teknolojik ürünlerle donatıldı.
Kömür madeninde güvenliği sağlamak için birçok çalışma alanına kameralar yerleştirildi.
Madendeki işlemleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojisi ve bakım robotları da kullanılıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taiyuan kentinden bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Akıllı Kömür Madeni Teknolojik Gelişmelerle Donatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?