Çin\'deki bir üretim atölyesinde toz patlaması: 8 ölü

NANJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrindeki bir üretim atölyesinde Cumartesi sabahı erken saatlerde meydana gelen toz patlamasında 8 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Patlama Cumartesi günü saat 03.38'de Wujin bölgesinde bulunan Changzhou Shenrong Metal Bilim Teknoloji Limited Şirketi'ne ait bir üretim tesisinde meydana geldi. Bölgenin acil durum yönetim departmanına göre, patlama 8 kişinin de hafif yaralanmasına yol açtı.

Sahadaki kurtarma çalışmaları sona ererken, soruşturma ve takip çalışmaları halen devam ediyor.