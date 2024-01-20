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Çin'deki bir üretim atölyesinde toz patlaması: 8 ölü - Son Dakika
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Çin'deki bir üretim atölyesinde toz patlaması: 8 ölü

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Changzhou şehrindeki bir üretim atölyesinde meydana gelen toz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti. Patlama, Cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşti ve 8 kişi hafif yaralandı. Kurtarma çalışmaları tamamlanırken, soruşturma ve takip çalışmaları devam ediyor.

Çin\'deki bir üretim atölyesinde toz patlaması: 8 ölü
20.01.2024 - 11:07,
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NANJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrindeki bir üretim atölyesinde Cumartesi sabahı erken saatlerde meydana gelen toz patlamasında 8 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Patlama Cumartesi günü saat 03.38'de Wujin bölgesinde bulunan Changzhou Shenrong Metal Bilim Teknoloji Limited Şirketi'ne ait bir üretim tesisinde meydana geldi. Bölgenin acil durum yönetim departmanına göre, patlama 8 kişinin de hafif yaralanmasına yol açtı.

Sahadaki kurtarma çalışmaları sona ererken, soruşturma ve takip çalışmaları halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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