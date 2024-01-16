Çin\'deki Çeltik Terasları ve Hani Kültürü

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TARİH: 16 Ocak 2024

1. Çeltik teraslarından çeşitli görüntüler

Çin'in Yunnan eyaletinin Yuanyang ilçesindeki çeltik terasları, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti. Tarlalar, çoğunlukla Ailao Dağları'na bakan bölgede yaşayan yerel Hani etnik grubu tarafından oluşturuldu. Daha sonra bölgeye yeni projeler, yeni tarım yöntemleri ve yeni yaşam biçimleri geldi. Hani halkı, yaşanan kapsamlı değişikliklere rağmen geleneksel kültürlerine gururla sahip çıkmaya devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Yunnan eyaletinden bildiriyor.

(XHTV)