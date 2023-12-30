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Çin'deki depremzedelere prefabrik konutlar sağlanıyor - Son Dakika
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Çin'deki depremzedelere prefabrik konutlar sağlanıyor

Çin'in Gansu eyaletindeki depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlara barınak sağlamak amacıyla toplam 15.812 prefabrik konut inşa edildi. Yeni yerleşim bölgelerinde tıbbi yardım ve malzeme dağıtım noktaları da kuruldu. Depremde yüzlerce insan hayatını kaybetmiş ve binalar ağır hasar almıştı. Yeni konutların inşası için yer seçimi 15 Ocak 2024'e kadar tamamlanacak ve inşaatlar Ekim 2024 sonuna kadar bitirilecek.

Çin\'deki depremzedelere prefabrik konutlar sağlanıyor
30.12.2023 - 09:17,
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JİSHİSHAN, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin depremden etkilenen bölgelerinde yaşayanlara barınak sağlamak üzere Cuma günü saat 15.00 itibarıyla toplam 15.812 prefabrik konut inşa edildi.

Eyaletteki deprem yardım merkezi tarafından düzenlenen basın toplantısına göre, yeni inşa edilen yerleşim bölgelerinde depremden etkilenen bölge halkı için tıbbi yardım ve malzeme dağıtım noktaları da kuruldu.

Linxia Hui Özerk İli'ndeki Jishishan'da bulunan Bonan-Dongxiang-Salar Özerk İlçesi'ni geçen hafta vuran 6,2 büyüklüğündeki deprem yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştu. Depremde çok sayıda bina yıkılmış ya da ağır hasar almıştı.

Depremin vurduğu bölgelerde yeni konutların inşası için yer seçimi 15 Ocak 2024'ten önce tamamlanacak. İnşaatların ise Ekim 2024 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki depremzedelere prefabrik konutlar sağlanıyor - Son Dakika
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