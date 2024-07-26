Çin'deki Gaemi Tayfunu 628.600 Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'deki Gaemi Tayfunu 628.600 Kişiyi Etkiledi

Çin\'deki Gaemi Tayfunu 628.600 Kişiyi Etkiledi

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine ulaşan Gaemi tayfunu, yaklaşık 628.600 kişiyi etkiledi. Tayfun nedeniyle 290.000 bölge sakini tahliye edildi. Tayfunun merkezi Sanming kentinin Youxi ilçesi olarak belirlendi ve hızı saatte 100,8 kilometreye ulaştı. Tayfunun zayıflayarak kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve Jiangxi eyaletine ulaşması bekleniyor. Tayfun nedeniyle bölgede 2 kişi hayatını kaybetti, 201 kişi yaralandı.

26.07.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FUZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine ulaşan ve bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi nedeniyle, yaklaşık 628.600 kişi olumsuz etkilenirken, şu ana kadar 290.000 bölge sakini başka yerlere tahliye edildi.

Yerel yetkililere göre, merkezindeki maksimum rüzgar hızı saatte 118,8 kilometre olan tayfun, ülkeye ikinci kez Perşembe akşamı Fujian'ın Putian kentindeki Xiuyu bölgesinden giriş yaptı. Tayfunun merkezi Cuma günü saat 06.00 itibarıyla Sanming kentinin Youxi ilçesi olarak belirlenirken, hızı merkeze yakın yerlerde saatte 100,8 kilometreyi buldu.

Tayfunun kuzeybatıya doğru giderek zayıflayan bir kuvvetle saatte yaklaşık 20 kilometre hızla ilerlemesi ve Cuma günü öğleden sonra Jiangxi eyaletine ulaşması bekleniyor.

Ülkeye Perşembe gece yarısı Taiwan'ın doğusundaki Yilan ilçesinden giriş yapan tayfun nedeniyle bölgede 2 kişi hayatını kaybederken 201 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Çin, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Gaemi Tayfunu 628.600 Kişiyi Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 10:03:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'deki Gaemi Tayfunu 628.600 Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement