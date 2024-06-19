Çin'deki Guangji Köprüsü'nün Taşkınlara Dayanıklılığı Şaşırtıyor

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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

Guangji Köprüsü'nün çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Chaozhou kentinde bulunan antik dönemden kalma hareketli Guangji Köprüsü'nün taşkınlara dayanıklılığı ağızları açık bırakıyor.

Yapı, doğu ve batı yönündeki iki adet taş kirişli köprüden ve ortada bulunan bir yüzer köprüden oluşuyor.

Yüzer köprü, teknelerin geçebilmesi için kenara çekilebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chaozhou kentinden bildiriyor.(XHTV)