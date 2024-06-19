Çin'deki Guangji Köprüsü'nün Taşkınlara Dayanıklılığı Şaşırtıyor

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler
Guangji Köprüsü'nün çeşitli görüntüleri
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Chaozhou kentinde bulunan antik dönemden kalma hareketli Guangji Köprüsü'nün taşkınlara dayanıklılığı ağızları açık bırakıyor.
Yapı, doğu ve batı yönündeki iki adet taş kirişli köprüden ve ortada bulunan bir yüzer köprüden oluşuyor.
Yüzer köprü, teknelerin geçebilmesi için kenara çekilebiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chaozhou kentinden bildiriyor.(XHTV)
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