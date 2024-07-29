Çin'deki Heyelan Sonucu Ölü Sayısı 15'e Yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki Heyelan Sonucu Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

Çin\'deki Heyelan Sonucu Ölü Sayısı 15\'e Yükseldi

Çin'in Hunan eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonucu Yuelin köyünde bir evin yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.

29.07.2024 09:51
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CHANGSHA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde aşırı yağışların tetiklediği heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Eyalet acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazar günü sabah saat 08.00 sularında Hengyang kentindeki Yuelin köyünü vuran ve bir evin bir kısmını yıkıp götüren heyelan sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

300'den fazla kurtarma görevlisinin bölgeye sevk edilmesiyle yürütülen kurtarma çalışmaları sona erdi.

Kaynak: Xinhua

Hunan, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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