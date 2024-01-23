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Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. Caotong şehrine bağlı Liangşui köyünde gerçekleşen heyelanda 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 24 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin\'deki heyelanda ölenlerin sayısı 20\'ye yükseldi
23.01.2024 - 12:17,
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Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıkarken 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Köydeki 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

1000'den fazla arama ve kurtarma görevlisi, kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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