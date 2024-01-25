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Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı. Arama çalışmaları sonucunda kayıp 10 kişinin cesedine ulaşıldı ve kayıp olan tüm kişilere ulaşıldı. Heyelan sonucunda köyde 18 hane toprak altında kalmıştı ve 2 kişi kurtarılmıştı. Heyelanın nedeni olarak dağın tepesindeki toprak kütlesinin koparak sürüklenmesi gösterildi.

Çin\'deki heyelanda ölenlerin sayısı 44\'e yükseldi
25.01.2024 - 17:59,  Güncelleme: 17:59
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Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarında kayıp 10 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı.

Son bulunan cesetlerle, kayıp olduğu bildirilen tüm kişilere ulaşılmış oldu.

Köyde 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından 2 kişi kurtarılmıştı.

Dün yapılan son açıklamada, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirilmişti.

Kayıpların bulunmasının ardından afet kurtarma ekipleri, 4 gündür soğuk ve karlı hava koşullarında sürdürdükleri çalışmalarını sonlandırdı.

Yürütülen ön incelemede, köyün yamacında kurulduğu dağın tepesinde toprak kütlesinin koparak sürüklenmesinin heyelanı tetiklediği kaydedilmişti.

Dağdan kopan kütle yamaçtaki taraçalardan aşağı kayarak köyün bir kısmını toprak altında bırakmıştı.

Kaynak: AA
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