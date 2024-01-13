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Çin'deki kömür madeni kazasında 8 kişi öldü, 8 kişi kayıp - Son Dakika
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Çin'deki kömür madeni kazasında 8 kişi öldü, 8 kişi kayıp

Çin'in Henan eyaletindeki Pingdingshan kentinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden ise haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken, maden yetkilileri gözaltına alındı.

Çin\'deki kömür madeni kazasında 8 kişi öldü, 8 kişi kayıp
13.01.2024 - 09:24,  Güncelleme: 09:26
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ZHENGZHOU, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Pingdingshan kentindeki bir kömür madeninde Cuma günü öğleden sonra meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybederken 8 kişiden ise haber alınamıyor.

Kentin acil durum yönetim kurumu, Cumartesi saat 01.00 itibarıyla madende mahsur kalan 45 kişiden 8'inin ölü, 8'inin kayıp olduğunu bildirdi. Diğer kişilerinse güvende olduğu belirtildi.

Kaza, Pingdingshan Tianan Kömür Madenciliği Limited Şirketi'ne ait bir kömür madeninde Cuma günü saat 14.55'te meydana geldi. İlk incelemelere göre kazaya kömür ve doğalgaz patlaması yol açtı.

Kaza meydana geldiği sırada yeraltında bulunan 425 kişiden 380'inin madenden çıkarıldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maden yetkilileri gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki kömür madeni kazasında 8 kişi öldü, 8 kişi kayıp - Son Dakika
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