Çin\'deki Liuzhi Özel Bölgesi\'ndeki Kanola Tarlaları Turistleri Cezbediyor

LİUPANSHUİ, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui kentine bağlı Liuzhi Özel Bölgesi'ndeki geniş kanola çiçeği tarlaları, altın renkleriyle çok sayıda turisti kendine çekiyor.
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın asayiş ve güvenliği için yeni tedbirler alacaklarını belirterek, kentin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin gece gündüz görev yaptığını söyledi. Köşger, silahla işlenen suçlarda ciddi azalma olduğunu ve Adana'nın olumsuz imajını düzeltmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, geçen yıl Adana'da 6 bin 103 silah ele geçirildiğini ve yakın zamanda 7 organize suç çetesine operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Kadıköy'de bulunan bir inşaat alanında yıllardır yapılmayan çalışmalar sonucunda oluşan su birikintisi, Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak tanımlandı. İnşaat alanındaki su birikintisinin tahliye edilmeye başlandığı görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor' projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesinde 17 kadın çiftçiye 'Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları Arpaçay Kaymakamı tarafından verildi. Kursiyerlere ayrıca sağım hijyeni ve buzağı bakım ekipmanları dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kars'ta süt endüstrisinin kaliteli hammaddeye ulaşması için eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da gerçekleştirilen Mera Islahı Projesi kapsamında yem bitkiler tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen törende 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilere tohum ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Yumaklı, Van'da kurulan Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tarımsal üretim ve gıda konularında araştırmalar yapacağını belirtti.
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve orta oyunu gösterileri gibi birçok etkinlikle herkes Ramazan'ın heyecanını yaşayacak.
Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da iki kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve turnuvaya katılacak takım temsilcileri katıldı. A ve B grubunda 6 takımın mücadele edeceği turnuva yarın başlayacak ve final maçı 17 Mart günü oynanacak.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, 'Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi' ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Törende 4 ayrı protokol imzalandı ve Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişimi ve istihdam alanlarının artması için çalıştıklarını belirtti.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, katıldığı televizyon programında projelerini açıkladı. Alp, Odunpazarı'nın sorunlarına odaklanmayı ve çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Rant yerine halk için kentsel dönüşüm, teleferik ve bisiklet yolu gibi projeleri hayata geçireceğini açıkladı.
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