 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'deki okul yurdu yangınında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki okul yurdu yangınında 13 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Henan eyaletine bağlı Fangcheng ilçesindeki bir okul yurdunda çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. Yangın, yerel itfaiye departmanının hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayın nedeni araştırılıyor.

Çin\'deki okul yurdu yangınında 13 kişi hayatını kaybetti
20.01.2024 - 09:06,
Abone Ol

ZHENGZHOU, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Nanyang kentine bağlı Fangcheng ilçesinde bir okul yurdunda çıkan yangın sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, yerel itfaiye departmanı Cuma günü saat 23.00'te Dushu kasabasının Yanshanpu köyündeki Yingcai Okulu'nun yurdunda yangın çıktığı ihbarı aldı. Hızla olay yerine ulaşan kurtarma görevlileri, saat 23.38 itibarıyla yangını söndürdü.

Yaralanan bir kişinin hastanede tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Yerel yetkililer, yangının nedenine yönelik inceleme başlattı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Henan, Çin, Kurtarma, İtfaiye, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki okul yurdu yangınında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:25:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki okul yurdu yangınında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement