Çin\'deki okul yurdu yangınında 13 kişi hayatını kaybetti

ZHENGZHOU, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Nanyang kentine bağlı Fangcheng ilçesinde bir okul yurdunda çıkan yangın sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, yerel itfaiye departmanı Cuma günü saat 23.00'te Dushu kasabasının Yanshanpu köyündeki Yingcai Okulu'nun yurdunda yangın çıktığı ihbarı aldı. Hızla olay yerine ulaşan kurtarma görevlileri, saat 23.38 itibarıyla yangını söndürdü.

Yaralanan bir kişinin hastanede tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Yerel yetkililer, yangının nedenine yönelik inceleme başlattı.