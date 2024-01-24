 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'deki otel yangınında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki otel yangınında 4 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan bir otelde çıkan yangında yaralanan 4 kişi hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor.

Çin\'deki otel yangınında 4 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 10:27,
Abone Ol

JİNAN, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan bir otelde Salı sabahı erken saatlerde çıkan yangında yaralanan 4 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Bölgenin itfaiye ve kurtarma yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Salı günü saat 1.50'de Changqing bölgesindeki bir otelde meydana gelen yangın, sabah saat 3.00'te söndürüldü.

Yaralılar tedavi için derhal hastaneye sevk edildi, ancak yaralılardan 4'ü tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Olay, Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki otel yangınında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?

Son Dakika
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki otel yangınında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement