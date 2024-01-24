Çin\'deki otel yangınında 4 kişi hayatını kaybetti

JİNAN, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan bir otelde Salı sabahı erken saatlerde çıkan yangında yaralanan 4 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Bölgenin itfaiye ve kurtarma yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Salı günü saat 1.50'de Changqing bölgesindeki bir otelde meydana gelen yangın, sabah saat 3.00'te söndürüldü.

Yaralılar tedavi için derhal hastaneye sevk edildi, ancak yaralılardan 4'ü tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor.