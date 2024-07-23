Çin\'deki Sanxingdui Harabeleri\'nde 3.400 yıllık yeşim taşı ve taş işleme atölyesi bulundu

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CHENGDU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Guanghan kentinde bulunan ünlü Sanxingdui Harabeleri'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda 3.400 yıl öncesine ait bir yeşim taşı ve taş işleme atölyesi ortaya çıkarıldı. Değerli bazı kültürel kalıntıların kaynağına dair önemli bilgiler sunan atölye ve içerisindeki arkeolojik buluntular eski Çin uygarlığının olağanüstü başarılarını gözler önüne seriyor.