Çin'deki Sanxingdui Harabeleri'nde Yeşim Taşı Atölyesi Keşfedildi

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CHENGDU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki ünlü Sanxingdui Harabeleri'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda 3.400 yıl öncesine ait bir yeşim taşı ve taş işleme atölyesi ortaya çıkarıldı. Atölyenin keşfi, daha önce çıkarılan kültürel kalıntıların kaynağının bulunmasına yardımcı olacak.

Eyaletin kültürel kalıntılar ve arkeoloji araştırma enstitüsünden Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Sanxingdui'deki arkeolojik kazılar sırasında gerçekleşen bu son keşfin çok önemli bir gelişme olduğu vurgulandı. İlk etapta yeşim taşı ve taş üretim atölyesi olarak tanımlanan yeni keşfedilen alan, daha önce ortaya çıkarılan kurban çukurlarının yaklaşık bir kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Yeni keşfedilen atölyede ham yeşim taşı ve taş malzemeler, atık malzemeler, yarım kalmış ve tamamlanmış eserlerin bulunması, nispeten eksiksiz bir el sanatları üretim zincirinin varlığına işaret ediyor.

Araştırma enstitüsüne bağlı Sanxingdui Harabeleri'ndeki arkeolojik çalışmalardan sorumlu Ran Honglin, "Atölyenin keşfi, Sanxingdui'de bulunan büyük miktardaki yeşim taşı ve taş hammaddenin kökeni, bunların işlenmesinde kullanılan teknikler, üretim süreçleri ve dağıtım yöntemlerine dair birçok gizeme ışık tutuyor" dedi.