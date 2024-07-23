Çin\'deki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp

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CHENGDU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği sel felaketinin ardından kurtarma ekipleri 14 kişinin cansız bedenine ulaştı. 25 kişi ise halen kayıp.

Eyaletin yerel afet yardım merkezinin Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri dronelar, özel eğitimli arama köpekleri ve yaşam tespit cihazları kullanarak aramaya devam ettiği belirtildi.

Sel felaketi, Cumartesi günü saat 02.30 sularında şiddetli yağmurla beraber yerel bir nehrin taşması ve Ya'an şehrinin Hanyuan ilçesinde bulunan Xinhua köyündeki 40'tan fazla evin ciddi şekilde hasar görmesiyle meydana geldi.

Yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırılırken hiçbirinin hayatı tehlikesi olmadığı bildirildi. Bunlardan altısı tedavinin ardından taburcu edildi.

Yetkililer, sular altında kalan bölgedeki 5.000'den fazla haneye tekrar elektrik verildiğini ve sel nedeniyle tahrip olan köy yolunun onarıldığını söyledi.