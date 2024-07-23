Çin'deki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp - Son Dakika
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Çin'deki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp

Çin\'deki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde kurtarma ekipleri 14 kişinin cansız bedenine ulaştı. 25 kişi ise hala kayıp. Kurtarma çalışmaları dronelar, arama köpekleri ve yaşam tespit cihazlarıyla sürdürülüyor. Sel nedeniyle birçok ev hasar görürken, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yetkililer, sular altında kalan bölgelerde elektrik ve yol onarımı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

23.07.2024 10:26
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CHENGDU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği sel felaketinin ardından kurtarma ekipleri 14 kişinin cansız bedenine ulaştı. 25 kişi ise halen kayıp.

Eyaletin yerel afet yardım merkezinin Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri dronelar, özel eğitimli arama köpekleri ve yaşam tespit cihazları kullanarak aramaya devam ettiği belirtildi.

Sel felaketi, Cumartesi günü saat 02.30 sularında şiddetli yağmurla beraber yerel bir nehrin taşması ve Ya'an şehrinin Hanyuan ilçesinde bulunan Xinhua köyündeki 40'tan fazla evin ciddi şekilde hasar görmesiyle meydana geldi.

Yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırılırken hiçbirinin hayatı tehlikesi olmadığı bildirildi. Bunlardan altısı tedavinin ardından taburcu edildi.

Yetkililer, sular altında kalan bölgedeki 5.000'den fazla haneye tekrar elektrik verildiğini ve sel nedeniyle tahrip olan köy yolunun onarıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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